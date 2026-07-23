我們的 Klean!Star iQ 以創新且獨特的功能，讓最挑剔的顧客也印象深刻。 K!Brush iQ 在刷洗過程中，能逐段最佳化清潔車輛輪廓的複雜區域。 K!Back iQ 憑藉巧妙設計，能高效清潔車輛後部 —— 為此，位於車輛後方的側刷會旋轉 90° ，再傾斜 15° 。 K!Planet iQ 則能精準清潔輪圈。深層清潔則依據電動牙刷的原理，能準確調整對應輪圈的高度。 K!Dry iQ 保證全方位乾燥效果，無任何惱人的水滴殘留，並且支援各類車型的通用乾燥。 此外，系統還配備可客製化的高壓清洗選項、巧妙的燈光設計、高效的清潔與護理程式，以及 Klear!Line 清潔劑系列，全面提升洗車體驗。