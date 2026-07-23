龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz

有了我們的 Klean!Star iQ 龍門洗車機，洗車成為一種享受體驗：獨特的功能與設計選項，即使是最挑剔的顧客也會感到滿意。

我們的 Klean!Star iQ 以創新且獨特的功能，讓最挑剔的顧客也印象深刻。 K!Brush iQ 在刷洗過程中，能逐段最佳化清潔車輛輪廓的複雜區域。 K!Back iQ 憑藉巧妙設計，能高效清潔車輛後部 —— 為此，位於車輛後方的側刷會旋轉 90° ，再傾斜 15° 。 K!Planet iQ 則能精準清潔輪圈。深層清潔則依據電動牙刷的原理，能準確調整對應輪圈的高度。 K!Dry iQ 保證全方位乾燥效果，無任何惱人的水滴殘留，並且支援各類車型的通用乾燥。 此外，系統還配備可客製化的高壓清洗選項、巧妙的燈光設計、高效的清潔與護理程式，以及 Klear!Line 清潔劑系列，全面提升洗車體驗。

特點和好處
龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz: K!Brush iQ - 滾刷依照車型輪廓分段刷洗
K!Brush iQ - 滾刷依照車型輪廓分段刷洗
滾刷精確適應車輛輪廓。 出色的清潔效果也適用於複雜的車輛輪廓。 高水平的客戶滿意度，可以導致銷售額的增加。
龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz: K!Brush iQ - 用正確的技巧清潔車尾箱段
K!Brush iQ - 用正確的技巧清潔車尾箱段
側刷在後方旋轉 90°，然後傾斜 15° 以精確對應車身輪廓。 車輛後方也有出色的清潔效果。
龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz: K!Planet iQ – 精確清潔輪圈
K!Planet iQ – 精確清潔輪圈
精確的高度適應和深度清潔得益於剪刀彈簧臂的設計。 出色的清潔效果可提高客戶滿意度。
K!Dry IQ - 讓車身完全吹乾
  • 功能強大、無段變速、車身輪廓跟隨的 135 度烘乾機，沒有煩人的水滴。
  • 通用。
K!Design iQ —獨特的設計，先進的技術
  • 整合清洗階段顯示提供當前清洗步驟的信息。
  • 選裝門框照明，打造醒目的外部效果。
  • 凱馳提供設計或個人喜歡的顏色。
整合省水功能
  • 保護你重要的資產。
  • 降低使用成本。

技術規格

技術規格

清洗高度 (mm) 2100 - 2900
車輛寬度 (mm) 2450 / 2600
自來水連接(公升) (l/min) 80
自來水接連(壓力) (bar) 4
電壓(伏特) (V) 380
頻率(赫茲) (Hz) 60
電流相位(相) (Ph) 3

設備

  • LED 發光概念
  • 輪圈清洗具備高度調整
龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz
龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz
龍門洗車機 CW 5 Klean!Star iQ *60 Hz
應用範圍
  • Premium Klean!Star iQ 龍門洗車系統提供全自動車輛清潔
Created with AI (artificial intelligence)

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