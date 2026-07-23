由於後視鏡和輪圈清洗盤高度、寬度較大，我們的 3 刷龍門式洗車機 CW 3 Klean!Star 適用於不同尺寸的車輛。寬輪距車輛與窄輪距車輛一樣可以可靠地清潔，如果車輪不在中間，則其車輪很容易被帶有剪刀機構的線性輪圈清洗盤識別。為實現最佳的車輛輪廓檢測，側刷最多可傾斜或鎖定 15° - 以實現在車輛表面清潔和門框的良好清潔效果。但如果沒有良好的乾燥，最好的清潔效果也毫無意義。對於您的 Klean!Star ，您可以選擇 2 種熱風烘乾機版本，它們都會依照車輛輪廓進行多角度吹乾。不同的高壓選項、清潔和上蠟護理，以及我們新開發的清潔劑系列 Klear!Line ，為最佳清洗和烘乾體驗做出了有效貢獻。主機有多種顏色和設計可供選擇，打造迷人客製化的外觀。