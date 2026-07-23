龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover

如果洗車營運成本問題是最重要的，那麼我們的 3 刷龍門式洗車機 CW 3 Klean!Star 具有全面的設備選項，幾乎對每個加油站點或是汽車整備中心來說都是一個有吸引力的解決方案。

由於後視鏡和輪圈清洗盤高度、寬度較大，我們的 3 刷龍門式洗車機 CW 3 Klean!Star 適用於不同尺寸的車輛。寬輪距車輛與窄輪距車輛一樣可以可靠地清潔，如果車輪不在中間，則其車輪很容易被帶有剪刀機構的線性輪圈清洗盤識別。為實現最佳的車輛輪廓檢測，側刷最多可傾斜或鎖定 15° - 以實現在車輛表面清潔和門框的良好清潔效果。但如果沒有良好的乾燥，最好的清潔效果也毫無意義。對於您的 Klean!Star ，您可以選擇 2 種熱風烘乾機版本，它們都會依照車輛輪廓進行多角度吹乾。不同的高壓選項、清潔和上蠟護理，以及我們新開發的清潔劑系列 Klear!Line ，為最佳清洗和烘乾體驗做出了有效貢獻。主機有多種顏色和設計可供選擇，打造迷人客製化的外觀。

特點和好處
龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover: K!Design —獨特的設計，先進的技術
K!Design —獨特的設計，先進的技術
凱馳提供設計或個人喜歡的顏色。
龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover: K!Dry – 完美的全方位乾燥
K!Dry – 完美的全方位乾燥
強大的 85 度可旋3級烘乾機，讓水珠不殘留滴落。 通用。
龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover: 後視鏡和輪圈高度處的輪廓寬度
後視鏡和輪圈高度處的輪廓寬度
為車輛的安全和舒適定位提供更多空間。 適合清洗各類尺寸的車輛。
整合省水功能
  • 保護你重要的資產。
  • 降低使用成本。
智慧主機結構
  • 安全與省時的安裝系統。
  • 降低安裝成本。

技術規格

技術規格

清洗高度 (mm) 2100 - 2900
車輛寬度 (mm) 2450 / 2600
自來水連接(公升) (l/min) 80
自來水接連(壓力) (bar) 4
電壓(伏特) (V) 380
頻率(赫茲) (Hz) 60
電流相位(相) (Ph) 3

設備

  • 背光門板
  • 輪圈清洗具備高度調整
龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover
龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover
龍門洗車機 CW3 3-Brush rollover
應用範圍
  • Klean!Star 龍門洗車機用於自動洗車
Created with AI (artificial intelligence)

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