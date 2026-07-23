卡車洗車機 TB
商用車輛清洗系統，可高效清洗卡車和巴士。模組化設計，可靈活適應不同的場地條件。
這款商用車輛清洗系統以最高的可靠性、靈活性以及最佳清洗效果令人印象深刻，同時只需最低的維護工作。該系統適用於各種場地，並可根據現場的具體條件進行個別調整。 系統具備四種可調的清洗高度，可每 100mm 為單位最多降低 300mm ，且清洗系統的寬度也可調整（每側可減少 100mm ），使其能根據車輛類型和可用空間進行精確配置。 即使是外形凸出的車輛，也能透過強力高壓旋轉噴頭獲得徹底清洗。堅固的熱浸鍍鋅鋼結構確保在嚴苛條件下依然能提供長久的使用壽命。 皮帶與直接驅動裝置確保系統在無需潤滑的情況下依然可低維護運行。因此，這套系統是貨運公司、公車營運商以及任何需要高效且可調式商用車輛清洗解決方案的理想選擇。
特點和好處
專利側刷懸掛系統刷子可向各個方向自由移動 軸體不會彎曲 接觸壓力可依車輛狀況個別調整，以達最佳清洗效果
整合觸控螢幕的控制單元所有參數均可靈活設定 可依據各類車隊量身訂製調整
可靈活適應各種場地提供四種不同的洗車高度，可每次以 100mm 為單位減少，最多減少 300mm 系統寬度可在每側減少 100mm
技術規格
技術規格
|清洗高度 (mm)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|設備高度 (mm)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|主機高度(含防噴濺裝置) (mm)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|主機寬度(含防噴濺裝置) (mm)
|5000
|含有旋轉側刷的系統 (mm)
|4830
|自來水連接(公升) (l/min)
|100
|自來水接連(壓力) (bar)
|4 / 6
|電源供應 (kW)
|5.3
|電流相位(相) (Ph)
|3
|電壓(伏特) (V)
|220
|頻率(赫茲) (Hz)
|60
設備
- 個人化刷毛配件
- 彈性大的控制介面
應用範圍
- 商用貨車自動清洗系統