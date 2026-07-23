這款商用車輛清洗系統以最高的可靠性、靈活性以及最佳清洗效果令人印象深刻，同時只需最低的維護工作。該系統適用於各種場地，並可根據現場的具體條件進行個別調整。 系統具備四種可調的清洗高度，可每 100mm 為單位最多降低 300mm ，且清洗系統的寬度也可調整（每側可減少 100mm ），使其能根據車輛類型和可用空間進行精確配置。 即使是外形凸出的車輛，也能透過強力高壓旋轉噴頭獲得徹底清洗。堅固的熱浸鍍鋅鋼結構確保在嚴苛條件下依然能提供長久的使用壽命。 皮帶與直接驅動裝置確保系統在無需潤滑的情況下依然可低維護運行。因此，這套系統是貨運公司、公車營運商以及任何需要高效且可調式商用車輛清洗解決方案的理想選擇。