卡車洗車機 TB

商用車輛清洗系統，可高效清洗卡車和巴士。模組化設計，可靈活適應不同的場地條件。

這款商用車輛清洗系統以最高的可靠性、靈活性以及最佳清洗效果令人印象深刻，同時只需最低的維護工作。該系統適用於各種場地，並可根據現場的具體條件進行個別調整。 系統具備四種可調的清洗高度，可每 100mm 為單位最多降低 300mm ，且清洗系統的寬度也可調整（每側可減少 100mm ），使其能根據車輛類型和可用空間進行精確配置。 即使是外形凸出的車輛，也能透過強力高壓旋轉噴頭獲得徹底清洗。堅固的熱浸鍍鋅鋼結構確保在嚴苛條件下依然能提供長久的使用壽命。 皮帶與直接驅動裝置確保系統在無需潤滑的情況下依然可低維護運行。因此，這套系統是貨運公司、公車營運商以及任何需要高效且可調式商用車輛清洗解決方案的理想選擇。

特點和好處
卡車洗車機 TB: 專利側刷懸掛系統
專利側刷懸掛系統
刷子可向各個方向自由移動 軸體不會彎曲 接觸壓力可依車輛狀況個別調整，以達最佳清洗效果
卡車洗車機 TB: 整合觸控螢幕的控制單元
整合觸控螢幕的控制單元
所有參數均可靈活設定 可依據各類車隊量身訂製調整
卡車洗車機 TB: 可靈活適應各種場地
可靈活適應各種場地
提供四種不同的洗車高度，可每次以 100mm 為單位減少，最多減少 300mm 系統寬度可在每側減少 100mm

技術規格

技術規格

清洗高度 (mm) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
設備高度 (mm) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
主機高度(含防噴濺裝置) (mm) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
主機寬度(含防噴濺裝置) (mm) 5000
含有旋轉側刷的系統 (mm) 4830
自來水連接(公升) (l/min) 100
自來水接連(壓力) (bar) 4 / 6
電源供應 (kW) 5.3
電流相位(相) (Ph) 3
電壓(伏特) (V) 220
頻率(赫茲) (Hz) 60

設備

  • 個人化刷毛配件
  • 彈性大的控制介面
卡車洗車機 TB
卡車洗車機 TB
應用範圍
  • 商用貨車自動清洗系統
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

法律聲明

Cookie 政策

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司