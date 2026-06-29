Asa adicional para lanzas EASY!Lock
Cómodo en cualquier situación: el mango adicional es fácil de colocar en la lanza de pulverización de nuestra nueva generación EASY! Lock y facilita el trabajo al permitirle ajustar su postura para adaptarse a la tarea en particular. Cambiar regularmente su postura alivia la tensión en su cuerpo, haciendo que el trabajo sea más relajado. Gracias a la lanza de pulverización giratoria de 360 °, el mango adicional se puede girar completamente mientras se trabaja para una mayor flexibilidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 / 60 / 250
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