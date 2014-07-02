Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla de limpieza de tubos de 16 mm con rosca interna. Varias direcciones de chorro para la limpieza ecológica de desagües y tuberías bloqueados.

Boquilla de limpieza de tubos con rosca interna, 16 mm de diámetro. La boquilla tiene diferentes direcciones de chorro para una limpieza ecológica de desagües y tuberías bloqueados. Tres de los cuatro chorros de la boquilla están inclinados hacia atrás en un ángulo de 30 °, uno está orientado hacia el frente. Esto permite que la boquilla y la manguera se muevan a través de la tubería. Boquilla de limpieza de tuberías con conexión R 1/8 "para conectar a la manguera de limpieza de tuberías.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 16
Tamaño de la boquilla ( ) 60
Rosca R 1/8"
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
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