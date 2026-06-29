Enrollador para mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero/plástico, 20 m

carrete de manguera automático para la manguera de alta presión 20 m. La consola está hecho de acero con recubrimiento de polvo, el tambor está hecho de plástico.

carrete de manguera automático para la manguera de alta presión 20 m. La consola está hecho de acero con recubrimiento de polvo, el tambor está hecho de plástico.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 100
Presión máx. (bar) 200
Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 13,3

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
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Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
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