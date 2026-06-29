Enrollador para mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero/plástico, 20 m
carrete de manguera automático para la manguera de alta presión 20 m. La consola está hecho de acero con recubrimiento de polvo, el tambor está hecho de plástico.
carrete de manguera automático para la manguera de alta presión 20 m. La consola está hecho de acero con recubrimiento de polvo, el tambor está hecho de plástico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|20
|Temperatura (°C)
|máx. 100
|Presión máx. (bar)
|200
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13,3
Scope of supply
- Enrollador de mangueras