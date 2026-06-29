FRV 30 ME

Gracias a la succión automática del agua sucia, la hidrolavadora de superficie FRV 30 Me de acero inoxidable hace que la limpieza de la superficie sea más eficiente tanto en el interior como en el exterior. Limpieza con agua caliente hasta 85 ° C.

la hidrolavadora de superficies de acero inoxidable FRV 30 Me hace posible la limpieza con agua caliente hasta 85 ° C. Gracias a la succión automática integrada del agua sucia, el FRV 30 Me hace que la limpieza de la superficie sea más eficiente tanto en el interior como en el exterior. El FRV 30 Me está equipado con una manguera de succión resistente a la temperatura de 7,5 m de largo hecha de poliuretano. Las características adicionales de calidad de la hidrolavadora de superficies de alto rendimiento son los rodillos de dirección que no dejan marcas y el doble cojinete de cerámica. Datos técnicos: máx. 250 bar, 1300 l / h. (Solicite el kit de boquilla específico de la máquina por separado).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Color plata
Peso con embalaje incluido (kg) 7,6
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