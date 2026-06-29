Lanza pulverizadora, 1550 mm, giratoria
Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico
Tubos pulverizadores en diferentes longitudes. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Protectores de asa ergonómicos que garantizan un manejo y aislamiento óptimos. Giratorios en ángulo de 360º bajo presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presion máx. de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|1550
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Conexión
|EASY!Lock
|Asa
|giratoria
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
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