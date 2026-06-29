Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria

Lanza de acero inoxidable de 400 mm (acoplamiento manual) con mango ergonómico para facilitar su uso y protección. Giratorio 360 ° bajo presión.

Lanza de acero inoxidable de 600 mm (acoplamiento manual) con mango ergonómico para facilitar su uso y protección. Giratorio 360 ° bajo presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presion máx. de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 400
Temperatura (°C) máx. 155
Conexión EASY!Lock
Asa giratoria
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
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Kärcher Argentina S.A.
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CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
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