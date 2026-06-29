Lanza pulverizadora, 400 mm, giratoria
Lanza de acero inoxidable de 400 mm (acoplamiento manual) con mango ergonómico para facilitar su uso y protección. Giratorio 360 ° bajo presión.
Lanza de acero inoxidable de 600 mm (acoplamiento manual) con mango ergonómico para facilitar su uso y protección. Giratorio 360 ° bajo presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presion máx. de trabajo (bar)
|300
|Longitud (mm)
|400
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Conexión
|EASY!Lock
|Asa
|giratoria
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
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