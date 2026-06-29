Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión (ID 6), 10 m de largo, con cubierta exterior gris que no deja marcas. Aprobado para su uso en la industria alimentaria. Con una conexión de tornillo manual EASY! Rápida y robusta en ambos extremos.
Manguera de alta presión de 10 m (DN 6) con conector de pistola de disparo AVS patentado (giratorio). Capa externa no decolorante para uso en la industria alimentaria. Conectores en ambos extremos, M 22 x 1.5, con protección contra pliegues. Otros datos: NO 6/155 ° C / 250 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,6