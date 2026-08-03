Manejo sencillo y excelente calidad de espuma, además de muy resistente en caso de detergentes agresivos gracias a su cuerpo base de Ecobrass: nuestra robusta lanza de espuma con bidón Advanced 3 para limpiadoras de alta presión de Kärcher con función Servo Control y una potencia de arrastre de entre 900 y 2500 litros por hora. La lanza de espuma cuenta con un depósito de detergente ergonómico especialmente resistente con una gran boca de llenado y una posibilidad de agarre adicional en el cuello. Gracias a su dosificación exacta en 3 niveles mediante un diafragma integrado es prácticamente imposible una modificación accidental de la dosificación del detergente. El ángulo de pulverización se puede ajustar con flexibilidad según la aplicación.