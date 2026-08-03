Lanza de espuma con bidón Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
De alta calidad, sencilla y robusta: lanza de espuma con bidón Basic 3 para limpiadoras de alta presión con potencia flotante de 900–2500 l/h. Reduce a la mitad el consumo de detergente con una calidad de espuma óptima.
Desarrollada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con función Servo Control, y con una potencia flotante de 900 a 2500 litros de agua por hora, nuestra nueva lanza de espuma con bidón Basic 3 destaca por sus excepcionales características. Así, por ejemplo, empleada conjuntamente con nuestro VehiclePro detergente espumante RM 838 proporciona un ahorro de detergente de aproximadamente el 50 por ciento y una calidad de espuma impresionante. El robusto cuerpo base de latón y otros materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil. Y la inteligente dosificación en tres fases mediante un diafragma integrado evita el desajuste accidental de manera efectiva. También el depósito de detergente presenta ciertas particularidades: su diseño resistente y ergonómico ofrece una posibilidad de agarre adicional en el cuello, una amplia apertura para un llenado más fácil y una rosca múltiplepara un cambio rápido.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|900 - 2500
|Tamaño de la boquilla ( )
|38
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Contenido del depósito (l)
|1
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
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