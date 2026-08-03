Lanza de espuma DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 con depósito de detergente de 2 l y cambio directo a limpieza a alta presión. Adecuada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con una potencia de arrastre de 400 a 600 l/h.

Equipada con un cuerpo base robusto con revestimiento de níquel resistente, la innovadora lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 también es especialmente adecuada para el uso de detergentes agresivos en la limpieza a alta presión. Adecuada para limpiadoras de alta presión de Kärcher con una potencia de arrastre de 400 a 600 l/h, la lanza de espuma permite el cambio directo al chorro a alta presión y dispone, además, de un depósito ergonómico y resistente de 2 litros de volumen para detergente con una posibilidad de agarre adicional en el cuello y una amplia boca de llenado. El ángulo de pulverización de la lanza de espuma con bidón DUO Advanced 1 se ajusta de manera flexible y ofrece una precisa dosificación del detergente en 3 niveles según las necesidades. Un diafragma integrado impide eficazmente la modificación accidental de la dosificación del detergente.

Características y ventajas
Lanza de espuma DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Posibilidad de cambio directo entre los productos químicos de limpieza y la limpieza a alta presión
Posibilidad de cambio directo entre los productos químicos de limpieza y la limpieza a alta presión
Ahorro de tiempo, ya que no es preciso sustituir la lanza pulverizadora ni los accesorios.
Lanza de espuma DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Depósito ergonómico de 2 litros para detergente
Depósito ergonómico de 2 litros para detergente
Permite realizar trabajos de limpieza prolongados sin esfuerzo.
Lanza de espuma DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h: Dosificación del detergente con diafragma integrado
Dosificación del detergente con diafragma integrado
Permite una dosificación precisa del detergente en 3 niveles. Para una calidad de espuma óptima. Evita una potencial dosificación excesiva del detergente.
Cuerpo base con revestimiento de níquel resistente
  • Diseño muy resistente y de larga vida útil.
  • Permite el empleo de detergentes más agresivos en caso necesario.
Ajuste flexible del ángulo de pulverización
  • Chorro de espuma muy preciso.
  • Permite un trabajo seguro en distancias medias.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 400 - 600
Tamaño de la boquilla (mm) 38
Presión máx. (bar) 300
Dosificación (%) 1 - 2 - 4
Contenido del depósito (l) 2
Temperatura (°C) máx. 60
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 1,5
Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos y equipos en el sector de la automoción, industria y agricultura
  • Obras (limpieza de máquinas de construcción, andamios, revestimientos y equipamiento)
Accesorios
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