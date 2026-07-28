蒸氣清潔機EasyFix地板噴嘴配有兼容的微纖維地板布，可確保在硬地板上實現出色的清潔效果 - 即使在角落和邊緣也是如此。使用巧妙的鉤環系統，可以快速輕鬆地將微纖維地板布固定在地板噴嘴上：只需將地板清潔布壓在EasyFix地板噴嘴上即可使用。清潔後，可以將微纖維地板布從EasyFix地板噴嘴上取下，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。