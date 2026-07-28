EasyFix地板工具套裝
方便的hoop-and-loop系統和兼容的微纖維地板布：用於蒸氣清潔機的EasyFix地板噴嘴套件可以更換布料，而不必接觸污垢。
蒸氣清潔機EasyFix地板噴嘴配有兼容的微纖維地板布，可確保在硬地板上實現出色的清潔效果 - 即使在角落和邊緣也是如此。使用巧妙的鉤環系統，可以快速輕鬆地將微纖維地板布固定在地板噴嘴上：只需將地板清潔布壓在EasyFix地板噴嘴上即可使用。清潔後，可以將微纖維地板布從EasyFix地板噴嘴上取下，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。
特點和好處
方便的hoop-and-loop系統
- 只需將地板清潔布按到地板噴嘴EasyFix上即可將其固定。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
創新的薄片技術
- 由於薄片，蒸汽均勻地分佈在清潔表面和微纖維地板布上。
柔性噴嘴接頭
- 無論使用者的身高如何，都符合人體工程學且有效清潔。
- 非常適合到達家具底下。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
優質微纖維
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|314 x 177 x 97
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面