EasyFix地板工具套裝

方便的hoop-and-loop系統和兼容的微纖維地板布：用於蒸氣清潔機的EasyFix地板噴嘴套件可以更換布料，而不必接觸污垢。

蒸氣清潔機EasyFix地板噴嘴配有兼容的微纖維地板布，可確保在硬地板上實現出色的清潔效果 - 即使在角落和邊緣也是如此。使用巧妙的鉤環系統，可以快速輕鬆地將微纖維地板布固定在地板噴嘴上：只需將地板清潔布壓在EasyFix地板噴嘴上即可使用。清潔後，可以將微纖維地板布從EasyFix地板噴嘴上取下，而不必接觸污垢：只需踩下連接在布上的基帶，然後將地板噴嘴向上拉。

特點和好處
方便的hoop-and-loop系統
  • 只需將地板清潔布按到地板噴嘴EasyFix上即可將其固定。
  • 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
  • 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
創新的薄片技術
  • 由於薄片，蒸汽均勻地分佈在清潔表面和微纖維地板布上。
柔性噴嘴接頭
  • 無論使用者的身高如何，都符合人體工程學且有效清潔。
  • 非常適合到達家具底下。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
  • 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
優質微纖維
  • 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
  • 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 0.2
包括包裝的重量 (kg) 0.4
尺寸(長x寬x高) (mm) 314 x 177 x 97
兼容的設備
應用領域
  • 硬地板
  • 不規則牆面