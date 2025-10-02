Боковые щетки S4 со смешанной щетиной влажного мусора

Две боковые щетки со смешанной щетиной для влажного мусора. Подходят для ручных подметальных машин S 4 - S 4 Twin.

Боковые щетки со смешанной щетиной, состоящей из стандартной щетины и щетины, которая в три раза тверже, идеально подходят для разрыхления и уборки влажного мусора. Мы рекомендуем вам использовать эти щетки, например, для подметания листьев, которые намокли от дождя и прилипли к земле. Боковые щетки подходят для подметальных машин S 4 - S 4 Twin.

Особенности и преимущества
Специальная конфигурация щетки, состоящая из микса стандартных и более твердых видов щетин.
  • Улучшенная сила воздействия для разрыхления и сметания влажного мусора.
  • Даже мелкий мусор надежно выметается.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Черный
Вес (кг) 0,24
Вес (с упаковкой) (кг) 0,495
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 250 x 50
Совместимая техника
Области применения
  • Очистка дорожек
  • Влажный мусор