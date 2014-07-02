Бумажные фильтр-мешки для WD 2.200

Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса Karcher WD 2.200.

Особенности и преимущества
Двухслойный
  • Износостойкость
  • Большая емкость фильтра
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет коричневая
Вес (кг) 0,266
Вес (с упаковкой) (кг) 0,335
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 240 x 120 x 7
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор