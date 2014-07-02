Бумажные фильтр-мешки для WD 2.200
Бумажные фильтр-мешки (комплект 5 шт.) изготовлены из прочной бумаги с высокой степенью фильтрации. Используются в модели пылесоса Karcher WD 2.200.
Особенности и преимущества
Двухслойный
- Износостойкость
- Большая емкость фильтра
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|коричневая
|Вес (кг)
|0,266
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,335
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 120 x 7
Области применения
- Сухой мусор