Хозяйственный пылесос WD 2 Cartridge Filter Kit
Пылесос WD 2 - компактный и недорогой аппарат начального уровня. Имеет 12-литровый контейнер который позволяет легко и быстро собирать как сухой мусор так и влагу.
Компактный многоцелевой пылесос WD 2: мощный пылесос с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Это практичное устройство начального уровня оснащено ударопрочным 12-литровым пластиковым контейнером и поролоновым фильтром. Недавно разработанная насадка для пола с защелками со смешанным вкладышем обеспечивает оптимальный подбор грязи для всех типов загрязнений. Дополнительными характеристиками оборудования многоцелевого пылесоса WD 2 являются система блокировки «Pull & Push», эргономичная ручка для переноски и практичное хранение кабеля и аксессуаров..
Особенности и преимущества
Новая усовершенствованная напольная насадка
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Система блокировки "Pull&Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Компактность конструкции
- Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
- Хранение аппарата с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность всасывания (Вт)
|180
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,501
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 337 x 430
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.
- Патронный фильтр: двухэлементный
Оснащение
- Держатель для сетевого кабеля
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
Видео
Области применения
- Уборка на входе в дом
- Интерьер автомобиля
- Жидкости