Хозяйственный пылесос WD 2 Cartridge Filter Kit

Пылесос WD 2 - компактный и недорогой аппарат начального уровня. Имеет 12-литровый контейнер который позволяет легко и быстро собирать как сухой мусор так и влагу.

Компактный многоцелевой пылесос WD 2: мощный пылесос с потребляемой мощностью всего 1000 Вт. Это практичное устройство начального уровня оснащено ударопрочным 12-литровым пластиковым контейнером и поролоновым фильтром. Недавно разработанная насадка для пола с защелками со смешанным вкладышем обеспечивает оптимальный подбор грязи для всех типов загрязнений. Дополнительными характеристиками оборудования многоцелевого пылесоса WD 2 являются система блокировки «Pull & Push», эргономичная ручка для переноски и практичное хранение кабеля и аксессуаров..

Особенности и преимущества
Новая усовершенствованная напольная насадка
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Компактное, безопасное и удобное хранение всасывающего шланга, кабеля и аксессуаров
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Возможность легкой и удобной транспортировки аппарата.
Компактность конструкции
  • Гибкость в применении и широкие функциональные возможности.
  • Хранение аппарата с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Мощность всасывания (Вт) 180
Объем мусоросборника (л) 12
Материал контейнера для мусора Пластик
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,501
Вес (с упаковкой) (кг) 6,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 337 x 430

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 1.9 м
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Щелевая насадка
  • Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.
  • Патронный фильтр: двухэлементный

Оснащение

  • Держатель для сетевого кабеля
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
Видео

Области применения
  • Уборка на входе в дом
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
Принадлежности