Цилиндрическая щетка из микроволокна, 300 мм
Уникальная щетка из микроволокна длиной 300 мм, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Идеальное решение для чистки керамогранита. В сборе.
Уникальная щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микроволокон с преимуществами технологии цилиндрических щеток. В сборе. Цвет: светло-зеленый.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|светло-зеленая
|Длина (мм)
|300
|Материал щетки
|Микрофибра
|Количество (шт.)
|1
|Вес (кг)
|0,206
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,286
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 75 x 70
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