Фильтр-мешки к пылесосу Kärcher VC 2
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора подходят к пылесосу Kärcher VC 2.
Фильтр-мешки из нетканого материала, подходящие к пылесосу VC 2, снабжены практичной заслонкой, позволяющей выбрасывать собранный мусор, не вступая в контакт с ним.
Особенности и преимущества
Фильтр-мешки из нетканого материала с практичной заслонкой
- Для гигиеничного удаления без контакта с грязью
Большая вместимость
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,28
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 160 x 32,5
Области применения
- Сухой мусор