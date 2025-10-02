Форсунка для чистки труб

Особенности и преимущества
Форсунка для чистки труб: Четыре направленные назад струи высокого давления
Четыре направленные назад струи высокого давления
Под давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
Форсунка для чистки труб: Оптимизированная форма сопла
Оптимизированная форма сопла
Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
Форсунка для чистки труб: Легкая очистка благодаря высокому давлению
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,009
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 18 x 14 x 14
Области применения
  • Для очистки труб
  • Для очистки сливных труб
  • Для очистки водостоков