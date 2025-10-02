PC 7.5

Особенности и преимущества
PC 7.5: Практичная система быстрой замены с двумя различными соплами
Простота замены сопел. Реактивное сопло – идеальное решение для быстрой промывки водосточных труб и устранения образующихся в них засоров. Вращающееся сопло с эффектом очистки в секторе 360° – для тщательной профилактической очистки внутренних стенок труб во избежание образования засоров.
PC 7.5: Легкая очистка благодаря высокому давлению
Быстрое и эффективное устранение засоров в трубах. Экологичность (не требуется применение химических средств). Под давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
PC 7.5: Гибкий шланг с текстильным армированием
Простота в обращении при промывке трубопроводов с изгибами. Удобство хранения.
Оптимизированная форма сопла
  • Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
  • Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Разъемы и сопла из долговечных материалов (латуни и нержавеющей стали)
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,663
Вес (с упаковкой) (кг) 0,858
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 245 x 245 x 55

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Видео

Области применения
  • Для очистки труб
  • Для очистки сливных труб
  • Для очистки водостоков
Принадлежности