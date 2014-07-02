Грязевая фреза, K5-K7
Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений (например, для очистки покрытых мхом поверхностей или для удаления атмосферных загрязнений).
Грязевая фреза с мощным роторным соплом идеально подходит для устранения стойких загрязнений. Вращающаяся струя легко удаляет атмосферную грязь и мох. Подходит для большой площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K5 – K7.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Удаляет стойкие загрязнения с деликатных поверхностей
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Байонетное соединение
- Удобство в применении.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,205
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,248
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|468 x 51 x 51
Области применения
- Мойка автомобилей
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Мох