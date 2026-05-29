Грязевая фреза, малый, 028

Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
  • Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
  • Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
  • Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
  • Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
  • Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 180
Давление (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер сопла ( ) 28
Размер малый
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 0,232
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 90 x 57 x 57
Совместимая техника