Грязевая фреза, малый, 035
Новая грязевая фреза (размер сопла 035) значительно (до 50 %) превосходит предшествующую модель в эффективности и производительности очистки – благодаря минимизации потерь энергии водяной струи и оптимизации ее параметров.
Новая грязевая фреза (размер сопла 035) отличается минимизированными внутренними потерями энергии и оптимизированной структурой водяной струи. Она формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. Повышение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью достигает 50%. При этом керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы. Грязевая фреза рассчитана на давление до 180 бар (18 МПа) и макс. температуру воды 60°C.
Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
- Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
- Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
- Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
- Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
- Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|180
|Давление (бар)
|макс. 180
|Температура (°C)
|макс. 60
|Размер сопла ( )
|35
|Размер
|малый
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,262
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,297
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|155 x 60 x 60