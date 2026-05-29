Картридж для защиты от накипи, малый
Картридж для защиты от накипи предназначен для применения в аппарате SC 1 Upright. Он легко устанавливается в бачок для воды и эффективно удаляет из нее соли жесткости.
Картридж для защиты от накипи обеспечивает автоматическое непрерывное удаление из воды солей жесткости, благодаря чему гарантируется защита пароочистителя от образования известкового налета и продлевается срок его службы. Заменять картридж рекомендуется каждые 4 месяца или после использования примерно 15 л воды. Утилизация использованного картриджа не представляет проблем: его можно выбросить вместе с бытовым мусором.
Особенности и преимущества
Защита аппарата от образования известковых отложений
- Продлевает срок службы пароочистителя.
Простая и быстрая замена картриджа
- После замены картриджа можно сразу приступить к уборке.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,06
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,157
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|74 x 54 x 36
Области применения
- Очиститка от накипи для пароочистителей Керхер