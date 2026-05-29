Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки
2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.
2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки кухонной плиты).
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
- Для простого крепления и снятия салфетки.
- Салфетка не скользит при чистке.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,04
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,076
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 95 x 30
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Области применения
- Смеситель для умывальника / раковины
- Душевая кабина / ванна
- Рабочие поверхности на кухне
- Варочные панели
- Кухонные вытяжки
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Внутренности шкафов, ящиков
- з нержавеющей стали