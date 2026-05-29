Комплект микроволоконных обтяжек для ручной насадки

2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений.

2 обтяжки из высококачественного микроволокна для ручной насадки, обеспечивающие улучшенные отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений. Прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки кухонной плиты).

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Обтяжка с эластичным шнуром
  • Для простого крепления и снятия салфетки.
  • Салфетка не скользит при чистке.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,04
Вес (с упаковкой) (кг) 0,076
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 195 x 95 x 30

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Области применения
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Внутренности шкафов, ящиков
  • з нержавеющей стали