Комплект со шлангом высокого давления 12 м
Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии К 2 - К 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Karcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Особенности и преимущества
Адаптер
- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Шланг высокого давления
- С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет высокого давления
- Для эргономичной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|12
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,49
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,792
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 250 x 250