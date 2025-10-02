Комплект со шлангом высокого давления 12 м

Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии К 2 - К 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Karcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).

Особенности и преимущества
Адаптер
  • Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Шланг высокого давления
  • С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет высокого давления
  • Для эргономичной работы
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 12
Цвет Черный
Вес (кг) 1,49
Вес (с упаковкой) (кг) 1,792
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 551 x 250 x 250
