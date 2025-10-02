Комплект со шлангом высокого давления 7,5 м

Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.

Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 7,5 м, эргономичный пистолет и адаптер для доостащения аппарата системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга).

Особенности и преимущества
Адаптер
  • Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Шланг высокого давления
  • С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет высокого давления
  • Для эргономичной работы
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 7,5
Цвет Черный
Вес (кг) 1,218
Вес (с упаковкой) (кг) 1,408
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 551 x 250 x 60
Совместимая техника
Принадлежности