Комплект запасных сопел
Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособлениях для мойки днища автомобиля для аппаратов высокого давления классов К 2 - К 5.
Высококачественные сопла для замены подходят для насадок T-Racer серии Т 400, 450, 550. Также подходят для PC20 и к насадке для мойки днища автомобиля. В комплекте 3 пары сопел высокого давления для разных классов. А также скобы для их фиксации.
Особенности и преимущества
Запасное сопло
- Легкая и простая замена сопел
- Высокое качество для долгого срока службы
Высокое давление - плоская струя
- Удаление даже застарелых загрязнений
Легкая очистка благодаря высокому давлению
- Мощная и эффективная очистка
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,018
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,028
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|17 x 17 x 18