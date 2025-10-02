Комплект запасных сопел

Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособлениях для мойки днища автомобиля для аппаратов высокого давления классов К 2 - К 5.

Высококачественные сопла для замены подходят для насадок T-Racer серии Т 400, 450, 550. Также подходят для PC20 и к насадке для мойки днища автомобиля. В комплекте 3 пары сопел высокого давления для разных классов. А также скобы для их фиксации.

Особенности и преимущества
Запасное сопло
  • Легкая и простая замена сопел
  • Высокое качество для долгого срока службы
Высокое давление - плоская струя
  • Удаление даже застарелых загрязнений
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Мощная и эффективная очистка
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,018
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 18