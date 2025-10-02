T450 T-Racer

Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.

T-Racer Т 450 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений без брызг. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давления для очистки, с помощью специальной конструкции можно без труда очищать углы, края и вертикальные поверхности (например, двери гаража). Новый Т 450 идеально подходит для чистки поверхности из гравия, дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 4 - К 7.

Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных сопла
  • Отличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
Брызговик
  • Очистка без брызг
Дополнительное мощное сопло
  • Легкое переключение между обычным и мощным соплом
Специальная сетка для защиты от камней
  • Мелкосетчатая защитная решетка позволят очищать гравийные дорожки.
Настройка высоты
  • Давление регулируется в зависимости от задач очистки
  • Очистка поверхностей требующих бережного обращения за счет изменяющегося давления
Рукоятка
  • Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,136
Вес (с упаковкой) (кг) 2,84
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 790 x 321 x 1011

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
