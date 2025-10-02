T450 T-Racer
Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.
T-Racer Т 450 оснащен широким спектром функций для легкого и качественного удаления загрязнений без брызг. Удлинительные трубки позволяют очищать поверхность без усилий, регулировка давления позволяет выбирать необходимое давления для очистки, с помощью специальной конструкции можно без труда очищать углы, края и вертикальные поверхности (например, двери гаража). Новый Т 450 идеально подходит для чистки поверхности из гравия, дерева и камня. Подходит к аппаратам высокого давления Karcher серии К 4 - К 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся веерных сопла
- Отличная производительность - идеально подходит для уборки больших площадей.
Брызговик
- Очистка без брызг
Дополнительное мощное сопло
- Легкое переключение между обычным и мощным соплом
Специальная сетка для защиты от камней
- Мелкосетчатая защитная решетка позволят очищать гравийные дорожки.
Настройка высоты
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
- Очистка поверхностей требующих бережного обращения за счет изменяющегося давления
Рукоятка
- Удобная очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Скольжение по поверхности обеспечивает легкость очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,136
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,84
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|790 x 321 x 1011
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Гаражные ворота
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек