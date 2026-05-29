Накладка для чистки ковров Mini﻿

Для освежения труднодоступных участков ковровых покрытий паром: накладка для чистки ковров Mini﻿ легко устанавливается на насадке для пола EasyFix Mini без контакта с грязью.

Накладка для чистки ковров Mini﻿ оказывает большую помощь в очистке труднодоступных участков ковровых покрытий. Она очень легко и гигиенично присоединяется к насадке для пола EasyFix Mini и позволяет освежать ковры паром в углах и других местах с затрудненным доступом.

Особенности и преимущества
Подходит к насадке для пола EasyFix Mini
  • Удобное освежение ковровых напольных покрытий паром.
  • Малые размеры позволяют без проблем очищать труднодоступные участки ковровых покрытий.
Легкое присоединение насадки для пола EasyFix Mini к накладке и ее легкое отсоединение
  • Удобство в обращении, отсутствие наклонов.
  • Возможность быстрого чередования операций уборки твердых и ковровых напольных покрытий.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,093
Вес (с упаковкой) (кг) 0,199
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 285 x 178 x 46
Совместимая техника
Области применения
  • Ковровое покрытие