Использование для чистки одной воды не всегда обеспечивает оптимальные результаты, достижение которых гарантирует насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld, совместимая с аппаратами среднего давления Kärcher. Достаточно залить в баллон объемом 0,3 л необходимое чистящее средство, присоединить его к насадке и соединить ее с удлинительной трубкой – и можно приступить к работе. Насадка, формирующая стойкую пену, позволяет регулировать как угловое положение струи, так и концентрацию в ней чистящего средства (для этого предусмотрена желтая поворотная ручка). При этом разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить от удлинительной трубки насадку для пенной чистки и установить вместо нее другую принадлежность системы Handheld. Насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher (KHB 5 Battery и последующими моделями), но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.