Роторное сопло DB 24
Роторное сопло для аппаратов среднего давления серии KHB и портативной мойки OC 6-18 эффективно удаляет стойкие загрязнения. Прекрасно подходит и для чистки узких мест.
Роторное сопло DB 24 обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря мощной вращающейся струе воды, которая легко удаляет даже самые стойкие загрязнения. Особенно полезно для очистки стыков, щелей и труднодоступных мест. Система Quick Connect гарантирует быструю и удобную установку насадок, экономя ваше время. Сопло совместимо со всеми ручными аккумуляторными аппаратами среднего давления серии KHB, а также с портативными мойками OC 6-18.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Повышенная эффективность удаления стойких загрязнений и очистки узких мест, например щелей и стыков.
Адаптер Quick Connect
- Быстрая и легкая замена принадлежностей.
Компактность
- Удобство хранения и транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,087
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,109
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|106 x 42 x 44
Области применения
- Балконы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовые игрушки
- Клетки и лежанки для животных
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Колесные диски