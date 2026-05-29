Особенно стойкие загрязнения (например, налет клейкой пыльцы на садовой мебели или присохшую грязь на цветочной кадке) не удается просто смыть струей воды. В таком случае необходима подходящая щетка. Моечная щетка WB 24 Handheld, разработанная специально для аппаратов среднего давления Kärcher, гарантирует превосходные результаты чистки. Сначала поверхность увлажняется формируемой ею веерной струей воды, а затем обрабатывается щетиной очень большой длины. При этом возможность поворота щеточной головки с шагом 90° позволяет удобно очищать различные места. В заключение отделенная от поверхности грязь смывается веерной струей воды. Подача воды производится только при нажатом рычаге аппарата, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить от удлинительной трубки моечную щетку и установить вместо нее другую принадлежность системы Handheld. Щетка WB 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher (KHB 5 Battery и последующими моделями), но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.