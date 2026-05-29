Щетка WB 24
Моечная щетка WB 24 Handheld для аппаратов среднего давления Kärcher, оснащенная встроенным веерным соплом, дополняет очищающее усилие струи воды механическим воздействием длинной щетины.
Особенно стойкие загрязнения (например, налет клейкой пыльцы на садовой мебели или присохшую грязь на цветочной кадке) не удается просто смыть струей воды. В таком случае необходима подходящая щетка. Моечная щетка WB 24 Handheld, разработанная специально для аппаратов среднего давления Kärcher, гарантирует превосходные результаты чистки. Сначала поверхность увлажняется формируемой ею веерной струей воды, а затем обрабатывается щетиной очень большой длины. При этом возможность поворота щеточной головки с шагом 90° позволяет удобно очищать различные места. В заключение отделенная от поверхности грязь смывается веерной струей воды. Подача воды производится только при нажатом рычаге аппарата, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить от удлинительной трубки моечную щетку и установить вместо нее другую принадлежность системы Handheld. Щетка WB 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher (KHB 5 Battery и последующими моделями), но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Встроенное веерное сопло
- Для эффективного расходования воды и экономии заряда аккумулятора.
Очень длинная и прочная щетина
- Тщательное удаление отложений грязи, в т. ч. в труднодоступных местах.
Возможность поворота щеточной головки с шагом 90°
- Удобство работы и достижение хороших результатов чистки благодаря подвижной щеточной головке.
Адаптер Quick Connect
- Легкая замена принадлежностей благодаря испытанной системе Quick Connect.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,25
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,323
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|198 x 79 x 107
Области применения
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки