Шланг высокого давления 10м, DN8, 10 м, DN 8, 315 бар, M22 x 1,5

10 м шланг высокого давления (DN8) с резьбовыми соединениями M22 x 1.5 на обоих концах для подключения к аппаратам HD Classic.

10 м шланг высокого давления (DN8) с резьбовыми соединениями M22 x 1.5 на обоих концах для подключения к аппаратам HD Classic.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Макс. давление (бар) 315
Длина (м) 10
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 3,03
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 290 x 290 x 70
Совместимая техника