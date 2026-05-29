Швабра PS 20

Мощная швабра PS 20 – идеальное дополнение к аппаратам KHB и OC 6-18, позволяющее очищать небольшие поверхности и лестницы.

Мощная швабра PS 20 для аппаратов среднего давления KHB и OC 6-18 оснащена 2 встроенными соплами и щетиной, обеспечивающей одновременно защиту от брызг. Возможность поворота на 90° позволяет очищать с ее помощью труднодоступные места.

Особенности и преимущества
Два встроенных сопла
  • Более эффективная очистка поверхностей по сравнению с одиночным распылителем
Компактность конструкции
  • Идеально подходит для уборки труднодоступных мест
Два удлинителя
  • В зависимости от применения, PS 20 может использоваться с удлинителем или без него
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,748
Вес (с упаковкой) (кг) 1,053
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 729 x 198 x 768
Совместимая техника
Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Лестницы
  • Очистка дорожек
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах