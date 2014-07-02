Сменный комплект для гладильной доски
Хлопковое покрытие для гладильной доски AB 1000. Идеально для получения превосходных результатов глажения.
Специальная комбинация хлопка и пенопласта, обладает высокой воздухопроницаемостью, гарантирует улучшенное увлажнение белья паром. Подходит для гладильной доски AB 1000.
Особенности и преимущества
Высококачественные материалы
- Разглаживание складок
- Оптимальная пара и воздухопроницаемость
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1200 x 380 x 5