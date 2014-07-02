Турбощетка

Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Эффективность очистки значительно повышается благодаря вращающейся щетки. Даже въевшаяся глубоко грязь теперь легко удаляется. Гарантия основательной, эффективной и гигиенической чистки. Подходит для таких пылесосов: VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 DS 5600.

Особенности и преимущества
Турбощетка для очистки
  • Щетка всасывает пыль, которая сидит глубоко в коврах.
  • Эффективно удаляет шерсть животных
  • Эффективно поднимает грязь из ковров с высоким ворсом.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,614
Вес (с упаковкой) (кг) 0,768
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 280 x 250 x 92
Совместимая техника
Области применения
  • Ковры
  • Ковровое покрытие