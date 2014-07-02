Турбощетка
Приводится во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с высоким ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Эффективность очистки значительно повышается благодаря вращающейся щетки. Даже въевшаяся глубоко грязь теперь легко удаляется. Гарантия основательной, эффективной и гигиенической чистки. Подходит для таких пылесосов: VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 DS 5600.
Особенности и преимущества
Турбощетка для очистки
- Щетка всасывает пыль, которая сидит глубоко в коврах.
- Эффективно удаляет шерсть животных
- Эффективно поднимает грязь из ковров с высоким ворсом.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,614
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,768
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|280 x 250 x 92
Области применения
- Ковры
- Ковровое покрытие