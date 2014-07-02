Турбощетка для мебели

Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160 мм.

Практичная насадка для глубокой чистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха. Рабочая ширина 160 мм. Могут использоваться вместе с такими аппаратами: VC 6100, VC 6200, VC 6300 и DS 5600.

Особенности и преимущества
Воздухо-управляемые вращающиеся щетки
  • Для удаления сильных загрязнений, например шерсти животных, из тканей
  • Эффективно удаляет шерсть животных
  • Эффективно поднимает грязь из ковров с высоким ворсом.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,34
Вес (с упаковкой) (кг) 0,423
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 200 x 165 x 67
Совместимая техника
Области применения
  • Обивка
  • Интерьер автомобиля
  • Автомобильные сиденья