Удлинительный шланг к SC 1
С помощью удлинительного шланга ручным пароочистителем SC 1 можно очистить даже труднодоступные места - такие, как углы и ниши.
С помощью удлинительного шланга ручным пароочистителем SC 1 можно очистить даже труднодоступные места - такие, как углы и ниши. К нему подсоединяется любая насадка к пароочистителю Керхер.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем насадкам
- К шлангу можно подсоединить ручную насадку, круглую щетку или мощное сопло.
Гибкий удлинительный шланг для упрощения очистки
- Простая очистка труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,245
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,378
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 51 x 220
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Для очистки водостоков
- Смеситель для умывальника / раковины
- Краны
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)