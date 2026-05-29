Удлинительный шланг к SC 1

С помощью удлинительного шланга ручным пароочистителем SC 1 можно очистить даже труднодоступные места - такие, как углы и ниши.

С помощью удлинительного шланга ручным пароочистителем SC 1 можно очистить даже труднодоступные места - такие, как углы и ниши. К нему подсоединяется любая насадка к пароочистителю Керхер.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем насадкам
  • К шлангу можно подсоединить ручную насадку, круглую щетку или мощное сопло.
Гибкий удлинительный шланг для упрощения очистки
  • Простая очистка труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,245
Вес (с упаковкой) (кг) 0,378
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 51 x 220
Совместимая техника
Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Для очистки водостоков
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Краны
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)