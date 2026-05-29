Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки
Универсальная насадка для пола, диаметр - 40 мм), пластик, 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)
Универсальная насадка для влажной/сухой уборки. Пластмассовая, с колесиками и резиновыми полосками. Диаметр 40 мм, ширина - 360 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 40
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|360
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|0,387
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,458
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|370 x 190 x 75
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Совместимая техника
- Всасывающий шланг C DN 40, электропроводный, в сборе
- Всасывающий шланг C-40
- Всасывающий шланг DN 40, в сборе
- Всасывающий шланг DN 40, электропроводный, в сборе
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м
- Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м