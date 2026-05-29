Вращающаяся скребковая насадка для EDI 4
Вращающаяся скребковая насадка для электрического скребка для льда EDI 4 снабжена прочными пластмассовыми лезвиями, удаляющими с любых автомобильных стекол даже толстый слой наледи.
Вращающаяся скребковая насадка, которой оснащается электрический скребок для льда EDI 4, позволяет быстро и комфортно очищать автомобильные стекла от наледи. Замена насадки осуществляется быстро и легко, без применения инструментов. Новая скребковая насадка с 5 лезвиями уменьшает шум при работе аппарата на 4 дБ(А) в сравнении с насадкой прежней конструкции.
Особенности и преимущества
Вращающаяся скребковая насадка с прочными пластмассовыми лезвиями
- Вращающаяся скребковая насадка из ударопрочной пластмассы позволяет быстро и легко удалять с автомобильных стекол даже толстый слой наледи.
Замена насадки без применения инструментов
- Съемный диск можно быстро и легко заменить без каких-либо инструментов.
Пониженный уровень шума
- Скребковая насадка новой конструкции значительно (до 4 дБ(А)) уменьшает шум в сравнении с прежней насадкой с 6 лезвиями.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|0,032
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,064
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|109 x 109 x 16
Области применения
- Ветровое стекло