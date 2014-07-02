Запасные сопла для T-Racer

Запасные сопла для легкой замены в насадке Т-Racer. Серые сопла для аппаратов классов К2-К5 (Т 250, Т 300, Т 400)

Особенности и преимущества
Запасное сопло
  • Легкая и простая замена сопел
  • Очень прочный и высококачественный.
Высокое давление - плоская струя
  • Равномерная очистка и удаление стойких загрязнений
  • Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Мощная и эффективная очистка
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,028
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 90 x 125 x 30
Совместимая техника