Хотите использовать все функциональные возможности хозяйственного пылесоса, не полагаясь на питание от электросети? Это не проблема для беспроводного хозяйственного пылесоса начального уровня WD 1 Compact Battery Set с его компактным и портативным дизайном. Аккумулятор, входящий в комплектацию, обеспечивает время работы от 10 минут и использует технологию реального времени, чтобы постоянно отображать состояние аккумулятора на встроенном ЖК-дисплее. Имеет прочный, ударостойкий пластиковый контейнер емкостью семь литров. Патронный фильтр обеспечивает удобную уборку сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Всасывающий шланг с оптимизированным потоком и специальные принадлежности, такие как щелевая насадка и насадки для обивки мебели обеспечивают оптимальный сбор мусора и идеальную чистоту. Аксессуары можно удобно складывать, когда с ними не работают или просто для хранения. Другие особенности оборудования: функция выдува, система блокировки «Pull & Push», эргономичная ручка для переноски и практичное хранение аксессуаров и шланга. Благодаря совместимости с аккумуляторной платформой 18 В Battery Power аккумулятор также можно использовать для других устройств на этой платформе.