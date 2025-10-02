Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery Set
Независимость от электросети и универсальность: компактный аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 1 Compact Battery Set на аккумуляторной платформе 18 В, включая аксессуары для очистки салона автомобиля.
Хотите использовать все функциональные возможности хозяйственного пылесоса, не полагаясь на питание от электросети? Это не проблема для беспроводного хозяйственного пылесоса начального уровня WD 1 Compact Battery Set с его компактным и портативным дизайном. Аккумулятор, входящий в комплектацию, обеспечивает время работы от 10 минут и использует технологию реального времени, чтобы постоянно отображать состояние аккумулятора на встроенном ЖК-дисплее. Имеет прочный, ударостойкий пластиковый контейнер емкостью семь литров. Патронный фильтр обеспечивает удобную уборку сухого и влажного мусора без необходимости замены фильтра. Всасывающий шланг с оптимизированным потоком и специальные принадлежности, такие как щелевая насадка и насадки для обивки мебели обеспечивают оптимальный сбор мусора и идеальную чистоту. Аксессуары можно удобно складывать, когда с ними не работают или просто для хранения. Другие особенности оборудования: функция выдува, система блокировки «Pull & Push», эргономичная ручка для переноски и практичное хранение аксессуаров и шланга. Благодаря совместимости с аккумуляторной платформой 18 В Battery Power аккумулятор также можно использовать для других устройств на этой платформе.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВПозволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Компактный, портативный дизайнУдобство в использовании с множеством областей применения. Удобная транспортировка.
Специальный патронный фильтрВозможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Специальные аксессуары для очистки салона автомобиля
- Идеально подходит для очистки салона автомобиля.
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
Практичное хранение шланга
- Легко закрепить всасывающий шланг для транспортировки с помощью резиновой ленты.
Практичное хранение аксесуаров
- Компактное, безопасное и удобное хранение аксессуаров.
Система блокировки "Pull & Push"
- Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|250
|Мощность всасывания (Вт)
|60
|Разрежение (мбар)
|макс. 85
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 22
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 10 (2,5 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|300
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|386 x 279 x 312
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Патронный фильтр: двухэлементный
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
- Функция выдувания
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Интерьер автомобиля
- Дома на колесах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Беседка в саду
- Жидкости
- Уборка в мастерской
