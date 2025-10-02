Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery Set

Сразу готов к работе: WD 3 Battery Set включает в комплект аккумулятор. Аккумуляторный хозяйственный пылесос с аккумуляторной платформой 36 В Battery Power для универсального напольного и ручного использования.

Аккумуляторный пылесос Karcher WD 3 Battery Set позволяет работать без питания, сохраняя при этом все функции хозяйственного пылесоса. Время автономной работы аккумулятора, входящего в комплект, составляет 15 минут. Благодаря технологии реального времени ЖК-дисплей аккумулятора постоянно показывает свой рабочий статус. Этот мощный пылесос имеет прочный и ударостойкий пластиковый контейнер объемом 17 литров. Патронный фильтр позволяет удобно собирать влажную и сухую грязь - без необходимости замены фильтра. Оптимизированный всасывающий шланг и насадка для пола со специальной вставкой помогают обеспечить оптимальный сбор грязи и гарантируют идеальную чистоту. Еще одной практичной деталью является съемная ручка, которая позволяет прикреплять аксессуары непосредственно к всасывающему шлангу. Практичное положение парковки позволяет удобно закреплять всасывающую трубку и насадку для пола во время перерывов. Пылесос также предлагает такие дополнительные возможности как функция выдувания, система блокировки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичное решение для хранения аксессуаров. А благодаря своей совместимости с платформой 36 В аккумулятор можно также использовать в других устройствах с платформой 36 В Battery Power - для неограниченной свободы передвижения.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery Set: Сменная батарея 36 В Kärcher Battery Power
Позволяет работать без питания и, следовательно, достичь максимальной свободы передвижения. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery Set: Специальный патронный фильтр
Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Аккумуляторный хозяйственный пылесос WD 3 Battery Set: Практичная функция выдува
Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить Эффективная очистка даже поверхности из гравия
Напольная насадка и всасывающая трубка
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Практичное хранение аксесуаров
  • Компактный, безопасный и удобный всасывающий шланг, кабель и отсек для хранения принадлежностей.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Для простого, быстрого и надежного открывания и закрывания контейнера
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легкий и удобный в транспортировке
Большие колеса для транспортировки
  • Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 300
Мощность всасывания (Вт) 80
Разрежение (мбар) макс. 110
Расход воздуха (л/с) макс. 40
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора Пластик
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 2,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 70 (2,5 А·ч) / прим. 140 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 15 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 315
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 67
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,2
Вес (с упаковкой) (кг) 9,363
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 340 x 503

Описание комплектации

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power на 36 В (1 шт.)
  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
  • Патронный фильтр: 1 шт.
  • Щелевая насадка
  • Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт.

Оснащение

  • Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
  • Функция выдувания
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео

Области применения
  • Террасы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Беседка в саду
  • Интерьер автомобиля
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности