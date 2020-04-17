Хозяйственный пылесос WD 3 P V-17/4/20
Превосходное решение для уборки в домашней мастерской: хозяйственный пылесос Kärcher WD 3 P V-17/4/20 с 17-литровым пластиковым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом, неразборным патронным фильтром и штепсельной розетки для подключения электроинструментов.
Энергоэффективный аппарат WD 3 P V-17/4/20 развивает высокую силу всасывания при низкой потребляемой мощности (лишь 1000 Вт). При этом он оптимально сочетается со всасывающим шлангом и снабженной вставками насадкой для пола, благодаря чему обеспечиваются превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Этот хозяйственный пылесос, впечатляющий своей компактностью, оснащен прочным 17-литровым пластиковым мусоросборником, 4-метровым кабелем, 2-метровым всасывающим шлангом и фильтр-мешком из нетканого материала. Благодаря неразборному патронному фильтру он позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при выполнении работ с ними. Функция выдувания значительно облегчает очистку труднодоступных мест. Для компактного хранения аппарата шланг подвешивается на моторной части, кабель – на специальном крюке, а удлинительные трубки и насадка для пола закрепляются на отбойнике. Замки Pull & Push позволяют очень легко присоединять и отсоединять мусоросборник. Рукоятка может сниматься с всасывающего шланга для прикрепления насадок непосредственно к нему.
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Патронный (картриджный) фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра. Простые установка и отсоединение фильтра путем поворота, без использования дополнительного фиксирующего элемента.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаровУдобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Панель для укладки мелких предметов
- Для надежной укладки инструментов и мелких предметов (гвоздей, шурупов и т. п.).
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление мусора, в т. ч. с гравийных дорожек.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Флисовый фильтр-мешок
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- На время перерывов в работе рукоятка быстро закрепляется в верхней части пылесоса.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Максимальное удобство и универсальность в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|230
|Разрежение (мбар)
|макс. 230
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 45
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Желтый Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|74
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,858
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,166
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|349 x 328 x 492
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Пластик
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Щелевая насадка
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Патронный (картриджный) фильтр: Целлюлоза
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Функция воздуходувки
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата
- Пространство для хранения мелких деталей
- Складная ручка для переноски
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 4 шт.
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Террасы
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Уборка в подвале
- Жидкости
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской