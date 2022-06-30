Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T
Энергоэффективный хозяйственный пылесос Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T, обладающий высочайшей силой всасывания, оснащен 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м и встроенной штепсельной розеткой для подключения электроинструмента.
Обладающий колоссальной силой всасывания и энергоэффективный (лишь 1300 Вт потребляемой мощности) хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T имеет 6-метровый кабель, всасывающий шланг длиной 2,2 м и 30-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, снабженный закрываемым резьбовой пробкой отверстием для удобного слива собираемых жидкостей. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Извлечение плоского складчатого фильтра производится очень легко и без контакта с грязью: достаточно лишь отсоединить кассету с ним. При этом эффективная встроенная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает восстановление высокой силы всасывания. Для очистки труднодоступных мест и предметов, требующих деликатного обращения, предусмотрена функция выдувания. Съемная рукоятка с защитой от разрядов статического электричества позволяет устанавливать насадки непосредственно на конце всасывающего шланга, что особенно важно при сборе мелкой пыли. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, подвешиваемого с обеих сторон в верхней части пылесоса, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментамиНемедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Эффективная очистка фильтраПри нажатии кнопки мощные импульсные потоки воздуха выдувают пыль из фильтра в контейнер. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Уникальная запатентованная технология съемного фильтраИзвлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
- Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Слив
- Быстрое и легкое опорожнения контейнера от большого количества воды
Фильтр-мешок из нетканого материала
- 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
- Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
- Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Съемная ручка
- Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
- Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Практичная функция выдува
- Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
- Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
- Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1300
|Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт)
|мин. 100 - макс. 2100
|Мощность всасывания (Вт)
|300
|Разрежение (мбар)
|макс. 280
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 75
|Объем мусоросборника (л)
|30
|Материал контейнера для мусора
|Из нержавеющей стали
|Цветовая составляющая
|Моторная часть Желтый Контейнер Из нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
|Длина кабеля (м)
|6
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|9,332
|Вес (с упаковкой) (кг)
|13
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|418 x 382 x 693
Описание комплектации
- Длина всасывающего шланга: 2.2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: Пластик
- Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
- Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
- Щелевая насадка
- Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
- Адаптер для подключения электроинструментов
- Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт.
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Розетка с автоматикой включения / отключения
- Функция очистки фильтра
- Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
- Регулировка мощности
- Функция выдувания
- Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
- Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
- Пространство для хранения мелких деталей
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Держатель для сетевого кабеля
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Слив
- Ударопрочный бампер по периметру
- Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Видео
Области применения
- Уборка в мастерской
- Стройка
- Интерьер автомобиля
- Гараж
- Террасы
- Жидкости
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом