Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T

Энергоэффективный хозяйственный пылесос Kärcher WD 6 P S V-30/6/22/T, обладающий высочайшей силой всасывания, оснащен 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 6-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м и встроенной штепсельной розеткой для подключения электроинструмента.

Обладающий колоссальной силой всасывания и энергоэффективный (лишь 1300 Вт потребляемой мощности) хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T имеет 6-метровый кабель, всасывающий шланг длиной 2,2 м и 30-литровый мусоросборник из нержавеющей стали, снабженный закрываемым резьбовой пробкой отверстием для удобного слива собираемых жидкостей. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Извлечение плоского складчатого фильтра производится очень легко и без контакта с грязью: достаточно лишь отсоединить кассету с ним. При этом эффективная встроенная система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, обеспечивает восстановление высокой силы всасывания. Для очистки труднодоступных мест и предметов, требующих деликатного обращения, предусмотрена функция выдувания. Съемная рукоятка с защитой от разрядов статического электричества позволяет устанавливать насадки непосредственно на конце всасывающего шланга, что особенно важно при сборе мелкой пыли. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, подвешиваемого с обеих сторон в верхней части пылесоса, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.

Особенности и преимущества
Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T: Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
Немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос автоматически включается/выключается одновременно с электроинструментом
Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T: Эффективная очистка фильтра
Эффективная очистка фильтра
При нажатии кнопки мощные импульсные потоки воздуха выдувают пыль из фильтра в контейнер. Быстрое восстановления отличной силы всасывания
Хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/6/22/T: Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из корпуса пылесоса. Возможность сухой и влажной уборки без замены фильтра.
Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Компактное подвешивание всасывающего шланга в верхней части аппарата.
  • Простота фиксации, удобство как для правшей, так и для левшей.
Слив
  • Быстрое и легкое опорожнения контейнера от большого количества воды
Фильтр-мешок из нетканого материала
  • 3-слойный нетканый материал, исключительно прочный на разрыв.
  • Для продолжительной работы со стабильной силой всасывания и эффективной фильтрацией пыли.
Удобное и практичное хранения кабеля и аксессуаров
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой.
  • Безопасное хранение соединительного кабеля на встроенном крюке.
Удобное парковочное положение
  • На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Съемная ручка
  • Возможность присоединения насадок прямо к всасывающему шлангу.
  • Простота уборки даже в труднодоступных местах.
Практичная функция выдува
  • Практичная функция выдува помогает везде, где не получается пропылесосить
  • Легкое удаление грязи, например с гравийной дорожки.
  • Бережная очистка чувствительных поверхностей или предметов, требующих деликатного обращения.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1300
Номинальная мощность встроенной штепсельной розетки (Вт) мин. 100 - макс. 2100
Мощность всасывания (Вт) 300
Разрежение (мбар) макс. 280
Расход воздуха (л/с) макс. 75
Объем мусоросборника (л) 30
Материал контейнера для мусора Из нержавеющей стали
Цветовая составляющая Моторная часть Желтый Контейнер Из нержавеющей стали Отбойник аппарата Желтый
Длина кабеля (м) 6
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 9,332
Вес (с упаковкой) (кг) 13
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 418 x 382 x 693

Описание комплектации

  • Длина всасывающего шланга: 2.2 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал всасывающего шланга: Пластик
  • Съемная ручка с защитой от электростатических разрядов
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Из нержавеющей стали
  • Насадка для влажной и сухой уборки: перекл.
  • Щелевая насадка
  • Гибкий всасывающий шланг: 1 м, 35 мм
  • Адаптер для подключения электроинструментов
  • Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт.
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Розетка с автоматикой включения / отключения
  • Функция очистки фильтра
  • Поворотный выключатель (вкл./выкл.)
  • Регулировка мощности
  • Функция выдувания
  • Закрепление рукоятки в верхней части аппарата
  • Хранение всасывающего шланга на корпусе устройства
  • Пространство для хранения мелких деталей
  • Удобная ручка для переноски 3-в-1
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Слив
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Колеса без функции блокировки: 5 шт.
Видео

Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Стройка
  • Интерьер автомобиля
  • Гараж
  • Террасы
  • Жидкости
  • Уборка в подвале
  • Уборка на входе в дом
Принадлежности