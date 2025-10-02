Аккумуляторный пылесос для сбора золы и пепла AD 2 Battery
Аккумуляторный пылесос для сбора золы AD 2 Battery быстро и без пыли очищает камины, системы отопления на пеллетах, или барбекю на древесном угле.
Удаление золы, крупного мусора или мелкой пыли: с любой из этих задач быстро и надежно справится наш мощный аккумуляторный пылесос для сбора золы AD 2 Battery. Гибкий металлический всасывающий шланг в полимерной оболочке, огнестойкий мусоросборник объемом 14 л и надежный плоский складчатый фильтр, с предварительным металлическим фильтром для крупного мусора, гарантируют максимально безопасное выполнение любых уборочных работ без распространения пыли. Стабильно высокая сила всасывания обеспечивается инновационной функцией ReBoost, позволяющей нажатием кнопки очищать фильтр от золы и пыли, а высокая производительность и продолжительная непрерывная работа – мощным сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В с технологией Real Time для отображения остаточного времени работы на встроенном ЖК-дисплее. Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга, облегчающая очистку труднодоступных мест, после выполнения работы вставляется в специальное углубление на корпусе компактного пылесоса для его аккуратного хранения.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВМаксимальная свобода движений благодаря отсутствию кабеля. Технология Real Time с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда аккумулятора. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)Максимальная безопасность сбора золы – даже при несоблюдении инструкции по эксплуатации аппарата.
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопкиЭффективная очистка фильтра нажатием кнопки. Для обеспечения стабильной высокой силы всасывания и сбора больших объемов мусора.
Система фильтрации (огнестойкая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
- Прочный плоский складчатый фильтр и металлический фильтр для крупного мусора.
- Простота опустошения и очистки мусоросборника без контакта с грязью.
- Быстрое и удобное извлечение всей системы фильтрации.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|200
|Мощность всасывания (Вт)
|45
|Разрежение (мбар)
|макс. 95
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 22
|Объем мусоросборника (л)
|14
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 13 (2,5 А·ч) / прим. 25 (5,0 А·ч)
|Уровень шума (дБ(А))
|78
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,925
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|328 x 343 x 431
Описание комплектации
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
- Фильтр для крупных частиц грязи.
- Фильтр для крупного мусора: Металл
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Металл
- Функция очистки фильтра
- Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
- Удобная ручка на контейнере
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Удаление золы
- Камины, печи
- Барбекю