Высвобождает время для любимых занятий: интеллектуальный робот-пылесос RCV 3 берет на себя всю заботу об уборке полов. После включения он самостоятельно систематически очищает как твердые напольные покрытия, так и ковры с коротким ворсом. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям помещения, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. При необходимости аппарат RCV 3 может осуществлять и влажную уборку. При снижении заряда аккумулятора он производит его промежуточный подзаряд, а по окончании работы всегда возвращается к своей базовой станции. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 3 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 3 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.