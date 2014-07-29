Чистка мягкой мебели
Моющие пылесосы: для тщательной очистки
Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку ковров и мягкой мебели. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на поверхность ворса, увлажняет его на всю глубину и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается эффективное устранение загрязнений и запахов.
Принцип работы моющего пылесоса
При чистке моющим пылесосом в едином рабочем процессе производятся разбрызгивание водного раствора чистящего средства и его немедленный сбор вместе с отделенной грязью.
Гигиеническая чистота
Моющий пылесос Kärcher необходим не только аллергикам, но и владельцам домашних животных.
Пылесосы с инновационной технологией водной фильтрации
В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в пылесосе с аквафильтром DS 5.800 используется природная сила воды.
Внутри водяного фильтра образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи и пыли, содержащиеся в засасываемом воздухе. Пыль надежно задерживается в водяном фильтре, и из пылесоса выходит лишь чистый воздух.
Простота очистки водяного фильтра
Отдельные детали водяного фильтра быстро и легко очищаются струей воды из крана.
Подходящие аппараты и принадлежности
Моющие пылесосы
Для тщательной очистки на всю глубину волокон.
Средство для очищения ковров
Обеспечивает текстильным материалам эффективную защиту.
Пылесосы с аквафильтром
Технология водной фильтрации обеспечивает задержание 99,9% содержащихся в воздухе частиц пыли.