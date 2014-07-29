Чистка мягкой мебели

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Чистка мягкой мебели

Моющие пылесосы: для тщательной очистки

Моющие пылесосы Kärcher обеспечивают тщательную очистку ковров и мягкой мебели. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на поверхность ворса, увлажняет его на всю глубину и сразу же всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается эффективное устранение загрязнений и запахов.

Принцип работы моющего пылесоса

При чистке моющим пылесосом в едином рабочем процессе производятся разбрызгивание водного раствора чистящего средства и его немедленный сбор вместе с отделенной грязью.

Гигиеническая чистота

Моющий пылесос Kärcher необходим не только аллергикам, но и владельцам домашних животных.

Чистка мягкой мебели пылесосом с аквафильтром

Пылесосы с инновационной технологией водной фильтрации

В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в пылесосе с аквафильтром DS 5.800 используется природная сила воды.
Внутри водяного фильтра образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи и пыли, содержащиеся в засасываемом воздухе. Пыль надежно задерживается в водяном фильтре, и из пылесоса выходит лишь чистый воздух.

Простота очистки водяного фильтра

Отдельные детали водяного фильтра быстро и легко очищаются струей воды из крана.

Подходящие аппараты и принадлежности

Моющие пылесосы

Для тщательной очистки на всю глубину волокон.

Средство для очищения ковров

Обеспечивает текстильным материалам эффективную защиту.

Пылесосы с аквафильтром

Технология водной фильтрации обеспечивает задержание 99,9% содержащихся в воздухе частиц пыли.